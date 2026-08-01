Сьогоднішня ціна Wolfenstein

Поточна ціна Wolfenstein (WOLF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WOLF до USD становить $ 0 за WOLF.

Wolfenstein наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 337,96, з циркуляційною пропозицією у 1,00B WOLF. Протягом останніх 24 годин WOLF торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WOLF змінився на -- за останню годину та на -24,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Wolfenstein (WOLF)

Ринкова капіталізація $ 10,34K$ 10,34K $ 10,34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,34K$ 10,34K $ 10,34K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Wolfenstein — $ 10,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WOLF — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,34K.