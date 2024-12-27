Сьогоднішня ціна Wolf Skull (SKULL)

Поточна ціна Wolf Skull (SKULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 171.56K USD. Ціна SKULL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wolf Skull:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63K USD

- зміна ціни Wolf Skull протягом дня — -11.18%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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