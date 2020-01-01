Токеноміка Wolf of Wall Street ($WOLF) Дізнайтеся ключову інформацію про Wolf of Wall Street ($WOLF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wolf of Wall Street ($WOLF) $WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel. Офіційний вебсайт: https://wolfofwallstreeteth.com/ Купити $WOLF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wolf of Wall Street ($WOLF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wolf of Wall Street ($WOLF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 873,42M $ 873,42M $ 873,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M Історичний максимум: $ 0,01819523 $ 0,01819523 $ 0,01819523 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0020015 $ 0,0020015 $ 0,0020015 Дізнайтеся більше про ціну Wolf of Wall Street ($WOLF)

Токеноміка Wolf of Wall Street ($WOLF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wolf of Wall Street ($WOLF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $WOLF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $WOLF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $WOLF, досліджуйте ціну токена $WOLF в реальному часі!

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