Ціна Wolf of Wall Street ($WOLF)
Поточна ціна Wolf of Wall Street ($WOLF) сьогодні становить 0.00558637 USD з ринковою капіталізацією $ 4.88M USD. Ціна $WOLF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wolf of Wall Street:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.45K USD
- зміна ціни Wolf of Wall Street протягом дня — +0.49%
- циркуляційна пропозиція – 873.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wolf of Wall Street до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wolf of Wall Street до USD становила $ -0.0011380625.
За останні 60 днів зміна ціни Wolf of Wall Street до USD становила $ -0.0012929536.
За останні 90 днів зміна ціни Wolf of Wall Street до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.49%
|30 днів
|$ -0.0011380625
|-20.37%
|60 днів
|$ -0.0012929536
|-23.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wolf of Wall Street: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
+0.49%
+0.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel.
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