Ціна Wolf of Dumb Street (WODS)
Поточна ціна Wolf of Dumb Street (WODS) сьогодні становить 0.00038339 USD з ринковою капіталізацією $ 367.02K USD. Ціна WODS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wolf of Dumb Street:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.00K USD
- зміна ціни Wolf of Dumb Street протягом дня — +11.53%
- циркуляційна пропозиція – 957.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wolf of Dumb Street до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wolf of Dumb Street до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wolf of Dumb Street до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wolf of Dumb Street до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.53%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wolf of Dumb Street: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
+11.53%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets.
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