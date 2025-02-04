Сьогоднішня ціна Wolf of Dumb Street (WODS)

Поточна ціна Wolf of Dumb Street (WODS) сьогодні становить 0.00038339 USD з ринковою капіталізацією $ 367.02K USD. Ціна WODS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wolf of Dumb Street:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.00K USD

- зміна ціни Wolf of Dumb Street протягом дня — +11.53%

- циркуляційна пропозиція – 957.28M USD

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