Сьогоднішня ціна WOLF INU (WOLF INU)

Поточна ціна WOLF INU (WOLF INU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOLF INU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WOLF INU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.66 USD

- зміна ціни WOLF INU протягом дня — +2.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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