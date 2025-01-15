Ціна WOLF INU (WOLF INU)
Поточна ціна WOLF INU (WOLF INU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOLF INU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WOLF INU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.66 USD
- зміна ціни WOLF INU протягом дня — +2.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WOLF INU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WOLF INU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WOLF INU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WOLF INU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.51%
|30 днів
|$ 0
|-1.36%
|60 днів
|$ 0
|-13.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WOLF INU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+2.51%
-3.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wolf Inu is a memecoin prioritizing an engaged community, promoting meme culture, and implementing innovative marketing strategies.With a focus on transparency and security, it aims to establish itself as a market leader, exploring new functionalities and strategic partnerships to drive growth and positive social impact. The project seeks to strengthen its supporter base through rewards, exclusive events, and social media interactions, while committing to ongoing development and contributions to worthy causes. Join the crypto meme revolution and be part of the future with Wolf Inu!
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