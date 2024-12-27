Ціна Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE)
Поточна ціна Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 396.39K USD. Ціна WOKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wokie Plumpkin by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.60K USD
- зміна ціни Wokie Plumpkin by Virtuals протягом дня — +55.31%
- циркуляційна пропозиція – 998.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wokie Plumpkin by Virtuals до USD становила $ +0.00014132.
За останні 30 днів зміна ціни Wokie Plumpkin by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wokie Plumpkin by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wokie Plumpkin by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014132
|+55.31%
|30 днів
|$ 0
|-26.11%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wokie Plumpkin by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.49%
+55.31%
+85.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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