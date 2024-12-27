Сьогоднішня ціна Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE)

Поточна ціна Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 396.39K USD. Ціна WOKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wokie Plumpkin by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.60K USD

- зміна ціни Wokie Plumpkin by Virtuals протягом дня — +55.31%

- циркуляційна пропозиція – 998.88M USD

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