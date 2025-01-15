Ціна Wojak Finance (WOJ)
Поточна ціна Wojak Finance (WOJ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOJ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wojak Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.12K USD
- зміна ціни Wojak Finance протягом дня — +5.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wojak Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wojak Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wojak Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wojak Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.93%
|30 днів
|$ 0
|-4.83%
|60 днів
|$ 0
|+13.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wojak Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+5.93%
-1.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $WOJ token is a charity token, based on the BEP20 standard. Using $WOJ tokens the holders can enjoy multiple benefits within our wojak finance ecosystem, as it may be used as the governance token in the future. As it is a deflationary token, the value will gradually increase based on the number of transactions made. Therefore, the more Wojak tokens users hold and donate, the more reward they can expect. In the future, instead of sending funds manually, we plan to automate it, and WOJ Governance will be used for it Our long term goal is to become a completely Decentralized Autonomous Organization through WOJ Governance.
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