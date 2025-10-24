Інформація щодо ціни Woffle (WOF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00009641 $ 0,00009641 $ 0,00009641 Мін. за 24 год $ 0,00010541 $ 0,00010541 $ 0,00010541 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00009641$ 0,00009641 $ 0,00009641 Макс. за 24 год $ 0,00010541$ 0,00010541 $ 0,00010541 Рекордний максимум $ 0,00244579$ 0,00244579 $ 0,00244579 Найнижча ціна $ 0,000081$ 0,000081 $ 0,000081 Зміна ціни (за 1 год) +0,10% Зміна ціни (1 дн.) +7,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +22,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +22,20%

Актуальна ціна Woffle (WOF) становить $0,00010407. За останні 24 години WOF торгувався між мінімумом у $ 0,00009641 і максимумом у $ 0,00010541, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WOF становить $ 0,00244579, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000081.

Що стосується короткострокових результатів, то WOF змінився на +0,10% за останню годину, +7,83% за 24 години та на +22,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Woffle (WOF)

Ринкова капіталізація $ 103,48K$ 103,48K $ 103,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 103,48K$ 103,48K $ 103,48K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 959 604,240682 999 959 604,240682 999 959 604,240682

Поточна ринкова капіталізація Woffle — $ 103,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WOF — 999,96M, зі загальною пропозицією 999959604.240682. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 103,48K.