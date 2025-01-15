Сьогоднішня ціна wMLP (WMLPV2)

Поточна ціна wMLP (WMLPV2) сьогодні становить 1.36 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WMLPV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності wMLP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 342.60 USD

- зміна ціни wMLP протягом дня — +5.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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