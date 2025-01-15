Ціна wMLP (WMLPV2)
Поточна ціна wMLP (WMLPV2) сьогодні становить 1.36 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WMLPV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності wMLP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 342.60 USD
- зміна ціни wMLP протягом дня — +5.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни wMLP до USD становила $ +0.065834.
За останні 30 днів зміна ціни wMLP до USD становила $ -0.1226841040.
За останні 60 днів зміна ціни wMLP до USD становила $ +0.0414619120.
За останні 90 днів зміна ціни wMLP до USD становила $ +0.0545813165782706.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.065834
|+5.09%
|30 днів
|$ -0.1226841040
|-9.02%
|60 днів
|$ +0.0414619120
|+3.05%
|90 днів
|$ +0.0545813165782706
|+4.18%
Останній аналіз цін wMLP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
+5.09%
+1.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
wMLP is an auto-compounding wrapper for MLP, the market-making liquidity token for Morphex on Fantom.
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