Ціна WJEWEL (WJEWEL)
Поточна ціна WJEWEL (WJEWEL) сьогодні становить 0.093387 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WJEWEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WJEWEL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.17K USD
- зміна ціни WJEWEL протягом дня — +13.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WJEWEL до USD становила $ +0.01085684.
За останні 30 днів зміна ціни WJEWEL до USD становила $ -0.0417097720.
За останні 60 днів зміна ціни WJEWEL до USD становила $ -0.0174471663.
За останні 90 днів зміна ціни WJEWEL до USD становила $ -0.0479794031896979.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01085684
|+13.16%
|30 днів
|$ -0.0417097720
|-44.66%
|60 днів
|$ -0.0174471663
|-18.68%
|90 днів
|$ -0.0479794031896979
|-33.93%
Останній аналіз цін WJEWEL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.99%
+13.16%
-8.06%
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