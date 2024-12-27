Сьогоднішня ціна WIZZIE (WIZZIE)

Поточна ціна WIZZIE (WIZZIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.58K USD. Ціна WIZZIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WIZZIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 505.26 USD

- зміна ціни WIZZIE протягом дня — +0.27%

- циркуляційна пропозиція – 999.05M USD

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