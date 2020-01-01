Токеноміка Wizardia (WZRD) Дізнайтеся ключову інформацію про Wizardia (WZRD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wizardia (WZRD) Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments. Офіційний вебсайт: https://wizardia.io/ Купити WZRD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wizardia (WZRD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wizardia (WZRD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 63,44K $ 63,44K $ 63,44K Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 105,13M $ 105,13M $ 105,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 181,03K $ 181,03K $ 181,03K Історичний максимум: $ 0,520856 $ 0,520856 $ 0,520856 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00060345 $ 0,00060345 $ 0,00060345 Дізнайтеся більше про ціну Wizardia (WZRD)

Токеноміка Wizardia (WZRD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wizardia (WZRD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WZRD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WZRD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WZRD, досліджуйте ціну токена WZRD в реальному часі!

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