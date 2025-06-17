Ціна Wizard Gang (WIZARD)
Поточна ціна Wizard Gang (WIZARD) сьогодні становить 0,00150335 USD з ринковою капіталізацією $ 1,51M USD. Ціна WIZARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wizard Gang:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wizard Gang протягом дня — -5,16%
- циркуляційна пропозиція – 999,84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wizard Gang до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wizard Gang до USD становила $ +0,0001313377.
За останні 60 днів зміна ціни Wizard Gang до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wizard Gang до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,16%
|30 днів
|$ +0,0001313377
|+8,74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wizard Gang: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,40%
-5,16%
+14,13%
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