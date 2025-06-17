Сьогоднішня ціна Wizard Gang (WIZARD)

Поточна ціна Wizard Gang (WIZARD) сьогодні становить 0,00150335 USD з ринковою капіталізацією $ 1,51M USD. Ціна WIZARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wizard Gang:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wizard Gang протягом дня — -5,16%

- циркуляційна пропозиція – 999,84M USD

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