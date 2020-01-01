Токеноміка Wizard Cat (WIZARD) Дізнайтеся ключову інформацію про Wizard Cat (WIZARD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wizard Cat (WIZARD) In the enchanted world of Cryptonia, The Wizard Cat was no ordinary feline. Armed with a magical staff and an ancient spellbook, this mystical cat cast a viral spell on TikTok, capturing the hearts of millions overnight. Born from its viral fame, the “Wizard Cat” meme coin emerged, infused with the cat’s magical power. Holders of the coin are not just investors—they’re apprentices in the art of cryptic magic, wielding a piece of The Wizard Cat’s legendary sorcery. Now, with every transaction, a touch of magic spreads across the digital realm, building a community of wizards ready to turn the crypto world into their playground of enchantment. Офіційний вебсайт: https://thewizardcat.com/ Купити WIZARD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wizard Cat (WIZARD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wizard Cat (WIZARD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,10K $ 10,10K $ 10,10K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 10,10K $ 10,10K $ 10,10K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Wizard Cat (WIZARD)

Токеноміка Wizard Cat (WIZARD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wizard Cat (WIZARD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WIZARD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WIZARD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WIZARD, досліджуйте ціну токена WIZARD в реальному часі!

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