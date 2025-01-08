Ціна Wizard Cat (WIZARD)
Поточна ціна Wizard Cat (WIZARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.53K USD. Ціна WIZARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wizard Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 259.00 USD
- зміна ціни Wizard Cat протягом дня — +0.79%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wizard Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wizard Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wizard Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wizard Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.79%
|30 днів
|$ 0
|-37.81%
|60 днів
|$ 0
|+39.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wizard Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+0.79%
-0.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the enchanted world of Cryptonia, The Wizard Cat was no ordinary feline. Armed with a magical staff and an ancient spellbook, this mystical cat cast a viral spell on TikTok, capturing the hearts of millions overnight. Born from its viral fame, the “Wizard Cat” meme coin emerged, infused with the cat’s magical power. Holders of the coin are not just investors—they’re apprentices in the art of cryptic magic, wielding a piece of The Wizard Cat’s legendary sorcery. Now, with every transaction, a touch of magic spreads across the digital realm, building a community of wizards ready to turn the crypto world into their playground of enchantment.
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