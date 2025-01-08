Сьогоднішня ціна Wiz (WIZ)

Поточна ціна Wiz (WIZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.13K USD. Ціна WIZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wiz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.53 USD

- зміна ціни Wiz протягом дня — -6.68%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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