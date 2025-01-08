Ціна Wiz (WIZ)
Поточна ціна Wiz (WIZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.13K USD. Ціна WIZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wiz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.53 USD
- зміна ціни Wiz протягом дня — -6.68%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
Отримуйте оновлення цін WIZ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WIZ.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wiz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wiz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wiz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wiz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.68%
|30 днів
|$ 0
|-59.37%
|60 днів
|$ 0
|-91.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wiz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-6.68%
+1.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wiz is a community managed (CTO) meme coin/token on the Solana network. Wiz was launched on October 26, 2024 on pump.fun. Wiz is the most magical dog on Solana and it was deployed by the Moodeng Dev. Wiz's Liquidity Pool (LP) is locked on the Raydium decentralized exchange. Wiz can be traded on Raydium as well as Solana aggregators such as Jupiter. Wiz has a fixed supply of 999,993,741 tokens.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WIZ до AUD
A$--
|1 WIZ до GBP
￡--
|1 WIZ до EUR
€--
|1 WIZ до USD
$--
|1 WIZ до MYR
RM--
|1 WIZ до TRY
₺--
|1 WIZ до JPY
¥--
|1 WIZ до RUB
₽--
|1 WIZ до INR
₹--
|1 WIZ до IDR
Rp--
|1 WIZ до PHP
₱--
|1 WIZ до EGP
￡E.--
|1 WIZ до BRL
R$--
|1 WIZ до CAD
C$--
|1 WIZ до BDT
৳--
|1 WIZ до NGN
₦--
|1 WIZ до UAH
₴--
|1 WIZ до VES
Bs--
|1 WIZ до PKR
Rs--
|1 WIZ до KZT
₸--
|1 WIZ до THB
฿--
|1 WIZ до TWD
NT$--
|1 WIZ до CHF
Fr--
|1 WIZ до HKD
HK$--
|1 WIZ до MAD
.د.م--