Токеноміка Wistaverse (WISTA) Дізнайтеся ключову інформацію про Wistaverse (WISTA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wistaverse (WISTA) Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities. Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables. Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported. Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience. Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Wistaverse will allow community members to use their voting power to amplify donations using the treasury funds which is continuously filled by a 0.5% tax on all transactions. Офіційний вебсайт: https://www.wistaverse.com/ Whitepaper: https://www.wistaverse.com/pdf/wistaverse-whitepaper.pdf Купити WISTA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wistaverse (WISTA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wistaverse (WISTA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,82K $ 29,82K $ 29,82K Загальна пропозиція: $ 42,00M $ 42,00M $ 42,00M Циркуляційна пропозиція: $ 37,13M $ 37,13M $ 37,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,73K $ 33,73K $ 33,73K Історичний максимум: $ 0,091306 $ 0,091306 $ 0,091306 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0008032 $ 0,0008032 $ 0,0008032 Дізнайтеся більше про ціну Wistaverse (WISTA)

Токеноміка Wistaverse (WISTA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wistaverse (WISTA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WISTA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WISTA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WISTA, досліджуйте ціну токена WISTA в реальному часі!

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