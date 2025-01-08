Сьогоднішня ціна Wistaverse (WISTA)

Поточна ціна Wistaverse (WISTA) сьогодні становить 0.00188874 USD з ринковою капіталізацією $ 70.12K USD. Ціна WISTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wistaverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.74K USD

- зміна ціни Wistaverse протягом дня — -9.71%

- циркуляційна пропозиція – 37.13M USD

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