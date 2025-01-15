Ціна Wiskers (WSKR)
Поточна ціна Wiskers (WSKR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WSKR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wiskers:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49K USD
- зміна ціни Wiskers протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wiskers до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wiskers до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wiskers до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wiskers до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.53%
|60 днів
|$ 0
|+3.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wiskers: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wiskers allows users to execute advanced trading strategies simply, using their alerts on TradingView, Wiskers sends the corresponding action to their Ethereum wallets to execute the trade on a DEX. Wiskers will go far beyond TradingView. Blockchain alerting services open up wiskers to be used in very creative ways. Wiskers will make any contract function or combination of them a executable action on-chain.
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