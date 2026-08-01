Сьогоднішня ціна WISHDOG

Поточна ціна WISHDOG (WISHDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WISHDOG до USD становить $ 0 за WISHDOG.

WISHDOG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26 517, з циркуляційною пропозицією у 1,00B WISHDOG. Протягом останніх 24 годин WISHDOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00324898, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WISHDOG змінився на +0,15% за останню годину та на -2,75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо WISHDOG (WISHDOG)

Ринкова капіталізація $ 26,52K$ 26,52K $ 26,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,52K$ 26,52K $ 26,52K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WISHDOG — $ 26,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WISHDOG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,52K.