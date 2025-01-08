Ціна Wirtual (WIRTUAL)
Поточна ціна Wirtual (WIRTUAL) сьогодні становить 0.00101324 USD з ринковою капіталізацією $ 5.71K USD. Ціна WIRTUAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wirtual:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.61 USD
- зміна ціни Wirtual протягом дня — -1.21%
- циркуляційна пропозиція – 5.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wirtual до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wirtual до USD становила $ -0.0004578474.
За останні 60 днів зміна ціни Wirtual до USD становила $ +0.0000042843.
За останні 90 днів зміна ціни Wirtual до USD становила $ +0.0003188676663071165.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.21%
|30 днів
|$ -0.0004578474
|-45.18%
|60 днів
|$ +0.0000042843
|+0.42%
|90 днів
|$ +0.0003188676663071165
|+45.92%
Останній аналіз цін Wirtual: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-1.21%
-30.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WIRTUAL started out as a test project in the science of Growth Methodology. It was founded to solve a pain point in the market, to make exercise more fun, more immersive, and to bring people together in the virtual world. The first version of WIRTUAL was a web-based prototype designed to test the idea to see if it was viable in the market. We listened to our customers and collected feedback from our early users. We explored management results, issues in fraud, and even how to cope with an overload of users. With this information, we reworked our platform and are now ready to present you with WIRTUAL 2.0.
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