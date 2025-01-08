Сьогоднішня ціна Wirtual (WIRTUAL)

Поточна ціна Wirtual (WIRTUAL) сьогодні становить 0.00101324 USD з ринковою капіталізацією $ 5.71K USD. Ціна WIRTUAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wirtual:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.61 USD

- зміна ціни Wirtual протягом дня — -1.21%

- циркуляційна пропозиція – 5.64M USD

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