Сьогоднішня ціна Winternomics TV

Поточна ціна Winternomics TV (WNTV) сьогодні становить $ 0,00434471, зі зміною 5,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WNTV до USD становить $ 0,00434471 за WNTV.

Winternomics TV наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 343 990, з циркуляційною пропозицією у 999,99M WNTV. Протягом останніх 24 годин WNTV торгувався між $ 0,00399893 (мінімум) та $ 0,00434975 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01195419, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WNTV змінився на -0,08% за останню годину та на -15,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,30K.

Ринкова інформація щодо Winternomics TV (WNTV)

Ринкова капіталізація $ 4,34M$ 4,34M $ 4,34M Обсяг (за 24 год) $ 5,30K$ 5,30K $ 5,30K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,34M$ 4,34M $ 4,34M Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 991 374,863296 999 991 374,863296 999 991 374,863296

Поточна ринкова капіталізація Winternomics TV — $ 4,34M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,30K. Циркуляційна пропозиція WNTV — 999,99M, зі загальною пропозицією 999991374.863296. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,34M.