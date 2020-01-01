Токеноміка Winter Arc (WINTER) Дізнайтеся ключову інформацію про Winter Arc (WINTER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Winter Arc (WINTER) Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too Офіційний вебсайт: https://winterarcsol.com/ Купити WINTER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Winter Arc (WINTER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Winter Arc (WINTER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 201,92K $ 201,92K $ 201,92K Загальна пропозиція: $ 972,46M $ 972,46M $ 972,46M Циркуляційна пропозиція: $ 972,46M $ 972,46M $ 972,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 201,92K $ 201,92K $ 201,92K Історичний максимум: $ 0,02920174 $ 0,02920174 $ 0,02920174 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00020764 $ 0,00020764 $ 0,00020764 Дізнайтеся більше про ціну Winter Arc (WINTER)

Токеноміка Winter Arc (WINTER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Winter Arc (WINTER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WINTER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WINTER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WINTER, досліджуйте ціну токена WINTER в реальному часі!

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