Сьогоднішня ціна Winter (WINTER)

Поточна ціна Winter (WINTER) сьогодні становить 0.00373796 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WINTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Winter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.05 USD

- зміна ціни Winter протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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