Ціна Winter (WINTER)
Поточна ціна Winter (WINTER) сьогодні становить 0.00373796 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WINTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Winter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.05 USD
- зміна ціни Winter протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Winter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Winter до USD становила $ -0.0007047123.
За останні 60 днів зміна ціни Winter до USD становила $ -0.0006320666.
За останні 90 днів зміна ціни Winter до USD становила $ -0.001231400421445181.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0007047123
|-18.85%
|60 днів
|$ -0.0006320666
|-16.90%
|90 днів
|$ -0.001231400421445181
|-24.77%
Останній аналіз цін Winter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The four Seasonal Tokens, Spring, Summer, Autumn and Winter, have been designed so that their prices will slowly oscillate around one another, providing investors with the opportunity to trade the more expensive tokens for the cheaper ones. This allows investors to continually increase the total number of tokens in their investment. The investment can grow in value even if the average price of the tokens doesn't change, because the number of tokens in the investment keeps growing. The tokens have been designed to separate the gambling and investing aspects of cryptocurrency trading. The changes in the relative prices are predictable, and so the opportunity to profit doesn't depend on speculation. Investors who trade tokens for more tokens don't risk a loss, measured in tokens, and they don't inflict a loss on other traders.
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