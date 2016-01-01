Токеноміка winston spider monkey (WINSTON) Дізнайтеся ключову інформацію про winston spider monkey (WINSTON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація winston spider monkey (WINSTON) We’ve been checking out Winston’s videos on TikTok, and we couldn't get enough of how adorable this little monkey is! Naturally, the community wanted to get involved and show our support. After reaching out to his dad, @MichaelRobison on Instagram and TikTok, we finally connected with him on X. We shared our vision of making #Winston a crypto and internet sensation with our token, and Michael has been nothing but supportive. Not only has he posted about us on his X account, but he also updated his TikTok bio to include our Dex link and has even started making personalized videos for us. Michael’s deep roots in the crypto world make this collaboration even more exciting—he’s a true OG, having contributed to the Ethereum fork paper and worked on many white papers from 2016-2019. He’s no stranger to crypto! In honor of Winston, we’re thrilled to announce that once we reach a $10 million market cap, members of the community will be donating $5,000 to Winston’s 501(c)(3) non-profit organization! ​ ​​Be sure to check them out and join us in supporting! Офіційний вебсайт: https://winstonspidermonkey.com Купити WINSTON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни winston spider monkey (WINSTON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена winston spider monkey (WINSTON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,90K $ 8,90K $ 8,90K Загальна пропозиція: $ 999,55M $ 999,55M $ 999,55M Циркуляційна пропозиція: $ 999,55M $ 999,55M $ 999,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,90K $ 8,90K $ 8,90K Історичний максимум: $ 0,00052624 $ 0,00052624 $ 0,00052624 Історичний мінімум: $ 0,00000613 $ 0,00000613 $ 0,00000613 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну winston spider monkey (WINSTON)

Токеноміка winston spider monkey (WINSTON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки winston spider monkey (WINSTON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WINSTON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WINSTON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WINSTON, досліджуйте ціну токена WINSTON в реальному часі!

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