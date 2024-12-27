Ціна Winnie the Poodle (WINNIE)
Поточна ціна Winnie the Poodle (WINNIE) сьогодні становить 0.00719502 USD з ринковою капіталізацією $ 7.19M USD. Ціна WINNIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Winnie the Poodle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.60K USD
- зміна ціни Winnie the Poodle протягом дня — -0.45%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Winnie the Poodle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Winnie the Poodle до USD становила $ -0.0002548742.
За останні 60 днів зміна ціни Winnie the Poodle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Winnie the Poodle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.45%
|30 днів
|$ -0.0002548742
|-3.54%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Winnie the Poodle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.45%
+4.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs.
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