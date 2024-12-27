Сьогоднішня ціна Winnie the Poodle (WINNIE)

Поточна ціна Winnie the Poodle (WINNIE) сьогодні становить 0.00719502 USD з ринковою капіталізацією $ 7.19M USD. Ціна WINNIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Winnie the Poodle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.60K USD

- зміна ціни Winnie the Poodle протягом дня — -0.45%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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