Ціна WinkHub (WINK)
Поточна ціна WinkHub (WINK) сьогодні становить 0.03063593 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WinkHub:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.84K USD
- зміна ціни WinkHub протягом дня — -2.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WinkHub до USD становила $ -0.0007362175270477.
За останні 30 днів зміна ціни WinkHub до USD становила $ -0.0103484403.
За останні 60 днів зміна ціни WinkHub до USD становила $ +0.0150816026.
За останні 90 днів зміна ціни WinkHub до USD становила $ +0.01105042642231595.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0007362175270477
|-2.34%
|30 днів
|$ -0.0103484403
|-33.77%
|60 днів
|$ +0.0150816026
|+49.23%
|90 днів
|$ +0.01105042642231595
|+56.42%
Останній аналіз цін WinkHub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-2.34%
-3.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wink in the token of WinkHUB, which is the content epicentre of Kujira. Wink has plenty of meme to it but also very much in the way of utility as every action on the WinkHUB requires Wink to be used (funding projects, donating to creators, paying for work etc)
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