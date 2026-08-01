Сьогоднішня ціна Wink Cat

Поточна ціна Wink Cat (WINKCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7.91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WINKCAT до USD становить $ 0 за WINKCAT.

Wink Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10,963.08, з циркуляційною пропозицією у 1.00B WINKCAT. Протягом останніх 24 годин WINKCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WINKCAT змінився на -2.46% за останню годину та на -22.51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Wink Cat (WINKCAT)

Ринкова капіталізація $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Wink Cat — $ 10.96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WINKCAT — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10.96K.