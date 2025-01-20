Сьогоднішня ціна WINK (WINK)

Поточна ціна WINK (WINK) сьогодні становить 0.03314235 USD з ринковою капіталізацією $ 116.64K USD. Ціна WINK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WINK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59K USD

- зміна ціни WINK протягом дня — +3.70%

- циркуляційна пропозиція – 3.54M USD

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