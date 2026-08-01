Сьогоднішня ціна Wing Finance

Поточна ціна Wing Finance (WING) сьогодні становить $ 0,00299829, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WING до USD становить $ 0,00299829 за WING.

Wing Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 694, з циркуляційною пропозицією у 6,91M WING. Протягом останніх 24 годин WING торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 249,54, тоді як історичний мінімум — $ 0,00179875.

У короткостроковій динаміці WING змінився на -- за останню годину та на -1,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 810,89.

Ринкова інформація щодо Wing Finance (WING)

Ринкова капіталізація $ 20,69K$ 20,69K $ 20,69K Обсяг (за 24 год) $ 810,89$ 810,89 $ 810,89 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,90K$ 22,90K $ 22,90K Циркуляційне постачання 6,91M 6,91M 6,91M Загальна пропозиція 7 638 124,869989271 7 638 124,869989271 7 638 124,869989271

Поточна ринкова капіталізація Wing Finance — $ 20,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 810,89. Циркуляційна пропозиція WING — 6,91M, зі загальною пропозицією 7638124.869989271. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,90K.