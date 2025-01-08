Ціна Winerz ($WNZ)
Поточна ціна Winerz ($WNZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $WNZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Winerz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 997.87 USD
- зміна ціни Winerz протягом дня — -19.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Winerz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Winerz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Winerz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Winerz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.91%
|30 днів
|$ 0
|-28.66%
|60 днів
|$ 0
|-55.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Winerz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.27%
-19.91%
-14.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Winerz is a blockchain technology enabling skill based wagering mechanics to any competitive game. It uses a token-based economy to reward players for winning in games of skill between other opponents. The technology solution is a web-based platform that enables players to wager and then input their battle results to win the pot. $WNZ is primarily used as a transfer of value within the Winerz ecosystem, driven by three pillars: • Head-to-Head platform: the web-based technology platform enables competitive 1v1 play of traditional head-to-head games. • Staking & Rewards: staking is designed to reward participants who lock their $WNZ tokens while providing much needed liquidity to the DEX pool. In return, they are given $WNZ from the staking reserve. • NFT Marketplace: users can trade and collect Winerz NFTs, allowing additional bonus payout in the Winerz ecosystem. The utility of $WNZ is: • Paying player entry fees (bets) • Purchasing and selling Winerz NFTs • Rewarding players for winning (play-to-earn) • Participating in platform profit sharing • Staking and earning additional WNZ tokens
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