Сьогоднішня ціна Winee3 (WNE)

Поточна ціна Winee3 (WNE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WNE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Winee3:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.13K USD

- зміна ціни Winee3 протягом дня — -7.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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