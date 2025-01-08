Ціна Winee3 (WNE)
Поточна ціна Winee3 (WNE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WNE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Winee3:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.13K USD
- зміна ціни Winee3 протягом дня — -7.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Winee3 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Winee3 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Winee3 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Winee3 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.02%
|30 днів
|$ 0
|-42.12%
|60 днів
|$ 0
|-66.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Winee3: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
-7.02%
-10.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Winee3 is a cutting-edge SocialFi super-app that transforms professional networking with Web3 tech. It offers AI matchmaking, NFT event tickets, and token rewards for global connections, vibrant communities, and career growth. It's an all-in-one platform where users can showcase skills, join events, and earn rewards, all powered by blockchain. With a user-centric approach and a goal to mainstream Web3, Winee3 is set to reshape professional networking. Winee3 aims to lead as the top SocialFi super-app for professionals in the Web3 era. By merging AI, blockchain, and NFTs, we foster a dynamic space for global connections and collaboration. Our mission is to empower professionals worldwide, offering opportunities to showcase skills, earn rewards, and drive Web3 adoption in networking. The Winee3 token (WNE) is a multifunctional utility token at the heart of our platform. Users can access premium features, stake for rewards, join governance, create NFT event tickets, and earn incentives. This token system encourages engagement, platform growth, and stakeholder alignment.
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