Ціна Wine Shares (WINE)
Поточна ціна Wine Shares (WINE) сьогодні становить 0.274083 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wine Shares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.88 USD
- зміна ціни Wine Shares протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WINE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WINE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wine Shares до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wine Shares до USD становила $ -0.0159829034.
За останні 60 днів зміна ціни Wine Shares до USD становила $ -0.0672342866.
За останні 90 днів зміна ціни Wine Shares до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0159829034
|-5.83%
|60 днів
|$ -0.0672342866
|-24.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wine Shares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WINE is the governance token of Grape Finance
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WINE до AUD
A$0.4385328
|1 WINE до GBP
￡0.2192664
|1 WINE до EUR
€0.26311968
|1 WINE до USD
$0.274083
|1 WINE до MYR
RM1.23063267
|1 WINE до TRY
₺9.68609322
|1 WINE до JPY
¥43.36541226
|1 WINE до RUB
₽29.39540175
|1 WINE до INR
₹23.52454389
|1 WINE до IDR
Rp4,420.69292949
|1 WINE до PHP
₱15.99822471
|1 WINE до EGP
￡E.13.88230395
|1 WINE до BRL
R$1.6719063
|1 WINE до CAD
C$0.39193869
|1 WINE до BDT
৳33.3833094
|1 WINE до NGN
₦423.61994397
|1 WINE до UAH
₴11.65949082
|1 WINE до VES
Bs14.526399
|1 WINE до PKR
Rs76.81450158
|1 WINE до KZT
₸145.71074529
|1 WINE до THB
฿9.48875346
|1 WINE до TWD
NT$9.00910821
|1 WINE до CHF
Fr0.2466747
|1 WINE до HKD
HK$2.12962491
|1 WINE до MAD
.د.م2.75727498