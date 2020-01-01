Токеноміка Windoge98 (EXE) Дізнайтеся ключову інформацію про Windoge98 (EXE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Windoge98 (EXE) Windoge 98 is a nostalgic take on memecoins, designed as in ICRC-1 token on the Internet Computer (IC), This token is a nod to the Windows 98 operating system many of us grew up on, blending the world of classic computing and 90's aesthetics with state of the art blockchain technology. We are developing governance and onboarding dApps for the Internet Computer. Офіційний вебсайт: https://windoge98.com/ Whitepaper: https://windoge98.com/whitepaper.pdf Купити EXE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Windoge98 (EXE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Windoge98 (EXE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 9,95M $ 9,95M $ 9,95M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,17M $ 1,17M $ 1,17M Історичний максимум: $ 2,43 $ 2,43 $ 2,43 Історичний мінімум: $ 0,07226 $ 0,07226 $ 0,07226 Поточна ціна: $ 0,117538 $ 0,117538 $ 0,117538 Дізнайтеся більше про ціну Windoge98 (EXE)

Токеноміка Windoge98 (EXE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Windoge98 (EXE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EXE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EXE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EXE, досліджуйте ціну токена EXE в реальному часі!

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