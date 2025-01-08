Ціна Windoge98 (EXE)
Поточна ціна Windoge98 (EXE) сьогодні становить 0.765945 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EXE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Windoge98:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.86K USD
- зміна ціни Windoge98 протягом дня — -8.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Windoge98 до USD становила $ -0.0716229957524016.
За останні 30 днів зміна ціни Windoge98 до USD становила $ -0.1168867303.
За останні 60 днів зміна ціни Windoge98 до USD становила $ +0.0903532466.
За останні 90 днів зміна ціни Windoge98 до USD становила $ +0.0417084574007908.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0716229957524016
|-8.55%
|30 днів
|$ -0.1168867303
|-15.26%
|60 днів
|$ +0.0903532466
|+11.80%
|90 днів
|$ +0.0417084574007908
|+5.76%
Останній аналіз цін Windoge98: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
-8.55%
+24.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Windoge 98 is a nostalgic take on memecoins, designed as in ICRC-1 token on the Internet Computer (IC), This token is a nod to the Windows 98 operating system many of us grew up on, blending the world of classic computing and 90's aesthetics with state of the art blockchain technology. We are developing governance and onboarding dApps for the Internet Computer.
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