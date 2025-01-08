Ціна Wimpo (WIMPO)
Поточна ціна Wimpo (WIMPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.67K USD. Ціна WIMPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wimpo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.21 USD
- зміна ціни Wimpo протягом дня — -11.73%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wimpo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wimpo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wimpo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wimpo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.73%
|30 днів
|$ 0
|-34.08%
|60 днів
|$ 0
|-10.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wimpo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-11.73%
-4.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Heyy, I'm WIMPO. The most friendliest Zombie on SOLANA. I am a Day Trader, I don't have friends and I hate seeing innocent people getting rug-pulled on meme coins. I'm an experienced trader, so I'm here to give you new trading tips, Buy or Sell Trading Quizzes and more.
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