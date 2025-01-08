Сьогоднішня ціна Wimpo (WIMPO)

Поточна ціна Wimpo (WIMPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.67K USD. Ціна WIMPO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wimpo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.21 USD

- зміна ціни Wimpo протягом дня — -11.73%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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