Сьогоднішня ціна Wilson Lo Siento

Поточна ціна Wilson Lo Siento (WILSON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WILSON до USD становить $ 0 за WILSON.

Wilson Lo Siento наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11,321.52, з циркуляційною пропозицією у 999.66M WILSON. Протягом останніх 24 годин WILSON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00102208, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WILSON змінився на +0.19% за останню годину та на -1.94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Wilson Lo Siento (WILSON)

Ринкова капіталізація $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Циркуляційне постачання 999.66M 999.66M 999.66M Загальна пропозиція 999,660,398.136582 999,660,398.136582 999,660,398.136582

Поточна ринкова капіталізація Wilson Lo Siento — $ 11.32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WILSON — 999.66M, зі загальною пропозицією 999660398.136582. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11.32K.