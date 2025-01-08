Сьогоднішня ціна willy (WILLY)

Поточна ціна willy (WILLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.60K USD. Ціна WILLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності willy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.19K USD

- зміна ціни willy протягом дня — -9.65%

- циркуляційна пропозиція – 998.74M USD

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