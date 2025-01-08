Ціна willy (WILLY)
Поточна ціна willy (WILLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.60K USD. Ціна WILLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності willy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.19K USD
- зміна ціни willy протягом дня — -9.65%
- циркуляційна пропозиція – 998.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни willy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни willy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни willy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни willy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін willy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.62%
-9.65%
-47.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WILLY CTO led by ex Billy Mod Ace Ventura aka Lloyd Christmas who led Billy to 200M MCAP. Lloyd Christmas saved $Billy and hes back again. Join the TG VC to learn more. 100m is programmed. We will forge our way to becoming and established token in the crypto space. Massive marketing and networking plans to ensure its success. The $WILLY success story will go down in history with its continued unwavering success.
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