Інформація щодо ціни WILDWEST (WILDW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,35% Зміна ціни (1 дн.) +2,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,19%

Актуальна ціна WILDWEST (WILDW) становить --. За останні 24 години WILDW торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WILDW становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WILDW змінився на -0,35% за останню годину, +2,44% за 24 години та на +8,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WILDWEST (WILDW)

Ринкова капіталізація $ 142,16K$ 142,16K $ 142,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 142,16K$ 142,16K $ 142,16K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WILDWEST — $ 142,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WILDW — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 142,16K.