Сьогоднішня ціна Wild Goat Coin (WGC)

Поточна ціна Wild Goat Coin (WGC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.61M USD. Ціна WGC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wild Goat Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.20K USD

- зміна ціни Wild Goat Coin протягом дня — +2.48%

- циркуляційна пропозиція – 6.50B USD

Отримуйте оновлення цін WGC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WGC.