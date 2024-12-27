Ціна Wild Goat Coin (WGC)
Поточна ціна Wild Goat Coin (WGC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.61M USD. Ціна WGC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wild Goat Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.20K USD
- зміна ціни Wild Goat Coin протягом дня — +2.48%
- циркуляційна пропозиція – 6.50B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wild Goat Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wild Goat Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wild Goat Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wild Goat Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.48%
|30 днів
|$ 0
|-8.37%
|60 днів
|$ 0
|+143.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wild Goat Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.92%
+2.48%
+12.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memecoin / Digital Collectible
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