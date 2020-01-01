Токеноміка Wild Forest Token (WF) Дізнайтеся ключову інформацію про Wild Forest Token (WF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wild Forest Token (WF) Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress. Офіційний вебсайт: https://playwildforest.io/ Whitepaper: https://wildforest.gitbook.io/whitepaper Купити WF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wild Forest Token (WF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wild Forest Token (WF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 126,86K $ 126,86K $ 126,86K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 55,77M $ 55,77M $ 55,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,27M $ 2,27M $ 2,27M Історичний максимум: $ 0,079021 $ 0,079021 $ 0,079021 Історичний мінімум: $ 0,00217244 $ 0,00217244 $ 0,00217244 Поточна ціна: $ 0,00228835 $ 0,00228835 $ 0,00228835 Дізнайтеся більше про ціну Wild Forest Token (WF)

Токеноміка Wild Forest Token (WF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wild Forest Token (WF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WF, досліджуйте ціну токена WF в реальному часі!

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