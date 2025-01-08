Сьогоднішня ціна Wild Forest Token (WF)

Поточна ціна Wild Forest Token (WF) сьогодні становить 0.04503017 USD з ринковою капіталізацією $ 2.49M USD. Ціна WF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wild Forest Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.32K USD

- зміна ціни Wild Forest Token протягом дня — -8.45%

- циркуляційна пропозиція – 55.77M USD

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