Ціна Wild Forest Token (WF)
Поточна ціна Wild Forest Token (WF) сьогодні становить 0.04503017 USD з ринковою капіталізацією $ 2.49M USD. Ціна WF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wild Forest Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.32K USD
- зміна ціни Wild Forest Token протягом дня — -8.45%
- циркуляційна пропозиція – 55.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wild Forest Token до USD становила $ -0.00415944524191518.
За останні 30 днів зміна ціни Wild Forest Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wild Forest Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wild Forest Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00415944524191518
|-8.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wild Forest Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
-8.45%
-18.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.
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