Актуальна ціна Wiki Agent сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WIKI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WIKI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Wiki Agent сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WIKI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WIKI на MEXC вже зараз.

Докладніше про WIKI

Інформація про ціну WIKI

Whitepaper WIKI

Офіційний вебсайт WIKI

Токеноміка WIKI

Прогноз ціни WIKI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Wiki Agent

Ціна Wiki Agent (WIKI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WIKI до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Wiki Agent (WIKI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:05:20 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Wiki Agent (WIKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Wiki Agent (WIKI) становить --. За останні 24 години WIKI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WIKI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WIKI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wiki Agent (WIKI)

$ 8,96K
$ 8,96K$ 8,96K

--
----

$ 8,96K
$ 8,96K$ 8,96K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Wiki Agent — $ 8,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WIKI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,96K.

Історія ціни Wiki Agent (WIKI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wiki Agent до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wiki Agent до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wiki Agent до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wiki Agent до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-9,81%
60 днів$ 0-19,84%
90 днів$ 0--

Що таке Wiki Agent (WIKI)

WikiAgent is a comprehensive ecosystem of AI-powered products, purpose-built to optimize and elevate your on-chain trading experience. Powered by the deep search capabilities of leading-edge models such as GPT-4o, Grok 3, DeepSeek, and Gemini, these products set a new standard in AI-driven analysis. WikiAgent is set to support over 100 blockchains, including leading networks such as Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, and HyperEVM, ensuring broad accessibility for users. Expansion to additional blockchains is planned, alongside the development of advanced AI and yield-focused products outlined in our roadmap.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Wiki Agent (WIKI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Wiki Agent (USD)

Скільки коштуватиме Wiki Agent (WIKI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Wiki Agent (WIKI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Wiki Agent.

Перегляньте прогноз ціни Wiki Agent вже зараз!

WIKI до місцевих валют

Токеноміка Wiki Agent (WIKI)

Розуміння токеноміки Wiki Agent (WIKI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WIKI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Wiki Agent (WIKI)

Скільки сьогодні коштує Wiki Agent (WIKI)?
Актуальна ціна WIKI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WIKI до USD?
Поточна ціна WIKI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Wiki Agent?
Ринкова капіталізація WIKI — $ 8,96K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WIKI?
Циркуляційна пропозиція WIKI — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WIKI?
WIKI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WIKI?
Історична мінімальна ціна WIKI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WIKI?
Актуальний обсяг торгівлі WIKI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WIKI цього року?
WIKI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WIKI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:05:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wiki Agent (WIKI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 196,39
$111 196,39$111 196,39

+1,16%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 952,58
$3 952,58$3 952,58

+1,95%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02855
$0,02855$0,02855

+471,00%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,78
$192,78$192,78

+0,92%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,8365
$19,8365$19,8365

+28,64%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 952,58
$3 952,58$3 952,58

+1,95%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 196,39
$111 196,39$111 196,39

+1,16%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,78
$192,78$192,78

+0,92%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4574
$2,4574$2,4574

+2,01%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 125,88
$1 125,88$1 125,88

-0,35%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,814
$7,814$7,814

+95,35%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3715
$0,3715$0,3715

+271,50%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000001499
$0,0000000000000000001499$0,0000000000000000001499

+274,75%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,4152
$0,4152$0,4152

+315,20%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000590
$0,00000590$0,00000590

+231,46%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$51,61
$51,61$51,61

+109,45%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5681
$0,5681$0,5681

+89,36%