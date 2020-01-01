Токеноміка WigoSwap (WIGO) Дізнайтеся ключову інформацію про WigoSwap (WIGO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WigoSwap (WIGO) WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network. Офіційний вебсайт: https://wigoswap.io/ Whitepaper: https://docs.wigoswap.io/ Купити WIGO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WigoSwap (WIGO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WigoSwap (WIGO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 734.44K $ 734.44K $ 734.44K Загальна пропозиція: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Циркуляційна пропозиція: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B FDV (повністю розведена вартість): $ 734.46K $ 734.46K $ 734.46K Історичний максимум: $ 0.0285438 $ 0.0285438 $ 0.0285438 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00040924 $ 0.00040924 $ 0.00040924 Дізнайтеся більше про ціну WigoSwap (WIGO)

Токеноміка WigoSwap (WIGO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WigoSwap (WIGO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WIGO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WIGO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WIGO, досліджуйте ціну токена WIGO в реальному часі!

Прогноз ціни WIGO Хочете знати, куди рухається WIGO? Наша сторінка прогнозу ціни WIGO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена WIGO зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!