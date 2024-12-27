Ціна WigoSwap (WIGO)
Поточна ціна WigoSwap (WIGO) сьогодні становить 0.00794136 USD з ринковою капіталізацією $ 14.14M USD. Ціна WIGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WigoSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.12K USD
- зміна ціни WigoSwap протягом дня — -2.41%
- циркуляційна пропозиція – 1.78B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WigoSwap до USD становила $ -0.000196659121589164.
За останні 30 днів зміна ціни WigoSwap до USD становила $ -0.0035634184.
За останні 60 днів зміна ціни WigoSwap до USD становила $ -0.0054729558.
За останні 90 днів зміна ціни WigoSwap до USD становила $ -0.009513672973193296.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000196659121589164
|-2.41%
|30 днів
|$ -0.0035634184
|-44.87%
|60 днів
|$ -0.0054729558
|-68.91%
|90 днів
|$ -0.009513672973193296
|-54.50%
Останній аналіз цін WigoSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.13%
-2.41%
-1.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network.
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