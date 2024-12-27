Сьогоднішня ціна WigoSwap (WIGO)

Поточна ціна WigoSwap (WIGO) сьогодні становить 0.00794136 USD з ринковою капіталізацією $ 14.14M USD. Ціна WIGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WigoSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.12K USD

- зміна ціни WigoSwap протягом дня — -2.41%

- циркуляційна пропозиція – 1.78B USD

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