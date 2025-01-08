Сьогоднішня ціна Wiggly Willy (WIWI)

Поточна ціна Wiggly Willy (WIWI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.99K USD. Ціна WIWI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wiggly Willy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.93 USD

- зміна ціни Wiggly Willy протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 690.00B USD

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