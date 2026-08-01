Сьогоднішня ціна Wigger Pig

Поточна ціна Wigger Pig (PIGGER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 130.74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIGGER до USD становить $ 0 за PIGGER.

Wigger Pig наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 90,716, з циркуляційною пропозицією у 999.61M PIGGER. Протягом останніх 24 годин PIGGER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00454289, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PIGGER змінився на +20.20% за останню годину та на +123.28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Wigger Pig (PIGGER)

Ринкова капіталізація $ 90.72K$ 90.72K $ 90.72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 90.72K$ 90.72K $ 90.72K Циркуляційне постачання 999.61M 999.61M 999.61M Загальна пропозиція 999,609,016.599445 999,609,016.599445 999,609,016.599445

Поточна ринкова капіталізація Wigger Pig — $ 90.72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIGGER — 999.61M, зі загальною пропозицією 999609016.599445. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 90.72K.