Ціна Wigger (WIGGER)
Поточна ціна Wigger (WIGGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WIGGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wigger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.17 USD
- зміна ціни Wigger протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wigger до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wigger до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wigger до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wigger до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-20.55%
|60 днів
|$ 0
|-4.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wigger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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