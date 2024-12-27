Сьогоднішня ціна Wifmas (WIFMAS)

Поточна ціна Wifmas (WIFMAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.20K USD. Ціна WIFMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wifmas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.65K USD

- зміна ціни Wifmas протягом дня — +8.11%

- циркуляційна пропозиція – 999.31M USD

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